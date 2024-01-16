Директор компании с Волыни помог выехать за границу 14 уклонистам и поплатился: как наказали

На Волыни директор компании-перевозчика получил пять лет лишения свободы по обвинению в том, что помог бежать за границу ориентировочно 14 уклонистам от мобилизации. По данным следствия, он вносил их как водителей в систему "Шлях".

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Об этом идет речь в приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области. По данным следствия, директор компании ООО "Шатл Экспресс", занимающейся международными перевозками, помогал уклонистам в октябре-ноябре 2022 года.

Он вносил их как водителей в систему "Шлях", благодаря чему они уехали из Украины и не вернулись.

В то же время в материалах дела не указано, платили ли уклонисты за переправку за границу.

На суде директор компании-перевозчика признал вину и раскаялся, признавшись, что сбежавшие за границу военнообязанные не были трудоустроены в ООО "Шатл Экспресс".

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 332 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса и приговорил к 5 годам лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на два года.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Киева чуть не погиб при попытке сбежать в Венгрию. За организацию побега он заплатил 5 тысяч долларов, причем план заключался в том, что он должен был самостоятельно переплыть реку Тиса.

Другой уклонист попытался показать в прямом эфире, как пересекает границу с Венгрией вплавь через Тису, но храбрости ему хватило ненадолго.

Напомним также, у границы с Молдовой поймали группу уклонистов в наряде священников, которые устроили "паломническую" экскурсию на лодке по озеру Кагул.

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