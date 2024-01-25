Корректировали обстрелы электроподстанций на востоке Украины: российские информаторы получили тюремные сроки. Фото

Российские информаторы, корректировавшие обстрелы оккупантов по электроподстанциям в Харькове и Славянске, были приговорены к 10 и 8 годам за решеткой. С их помощью оккупанты осуществляли ракетно-артиллерийские атаки на социальные и энергетические объекты в прифронтовых регионах.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Оба коллаборанта стали объектом внимания агрессора из-за своей прокремлевской "активности" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Прокуроры в суде успешно доказали, что в ноябре 2022 года житель города Славянска начал сотрудничать с представителем так называемой "народной милиции ДНР" в запрещенной в Украине соцсети. По указаниям своего "куратора" он отмечал координаты расположения военных подразделений и техники ВСУ на Google-картах, а также объектов критической инфраструктуры в городе, отправив примерно 10 геолокаций.

Также житель Донбасса по собственному желанию написал черновик заявления с просьбой принять его в так называемую "народную милицию ДНР" для непосредственного участия в освобождении Донбасса "от нацистов".

Другой осужденный, житель Чугуевского района Харьковщины, в течение сентября-ноября 2022 года взаимодействовал с представителем "народной милиции ДНР". Он собирал и передавал через Telegram информацию о движении, а также точные координаты расположения подразделений ВСУ.

Коллаборант предоставлял данные по четырем местам дислокации украинских защитников и дважды сообщал о перемещении военной грузовой техники в Харьковской области.

Оба преступника ожидали приговора суда, находясь под стражей. На основании представленных доказательств их признали виновными в части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается несанкционированного распространения информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила коллаборанта, сотрудничавшего с захватчиками во время оккупации части Харьковской области. Им оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, проживавший в поселке Большой Бурлук Купянского района.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ РФ, который помогал врагу готовить серию ракетно-артиллерийских ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области. Особой целью для охоты были штабы и ключевые опорные пункты, а также размещение западного вооружения в подразделениях ВСУ под Авдеевкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!