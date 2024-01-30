Шпионил за военными и готовил удары по энергообъектам Киева: СБУ задержала агента ФСБ. Фото и видео

В Киеве сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который шпионил за военными. Кроме того, злоумышленник хотел устроиться на оборонный завод и сливал координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Служба безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о Силах обороны и стратегической инфраструктуре Украины. Прежде фигурант пытался выявить и передать агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ", – рассказали в пресс-службе.

Также вражеский агент сливал оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, обеспечивающих светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы. По данным киберспециалистов СБУ, в его "отчетах" в ФСБ проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго". Разведомости требовались захватчикам для подготовки новой серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.

Кроме того, злоумышленник, по указанию российской спецслужбы, пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе. Для выполнения этой задачи он подготовил резюме и направил его в кадровое подразделение стратегического предприятия. В случае получения должности злоумышленник планировал собирать тайную информацию о видах и количестве вооружений, производимых на мощностях оборонного объекта.

Однако сотрудники СБУ разоблачили вражеского агента и задержали его. Им оказался 52-летний житель столицы, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ по Москве и Московской области.

"С начала коммуникация киевлянина с должностным лицом спецслужбы РФ проходила через один из прокремлевских Телеграмм-каналов. В дальнейшем представитель врага общался со своим агентом в анонимном чате популярного мессенджера. Чтобы выявить локацию потенциальных целей для врага, предатель обходил улицы Киева и его окрестности и скрыто фотографировал "нужные" объекты", – уточнили в СБУ.

За каждое выполненное задание ФСБ перечисляла на банковскую карточку своего агента денежное вознаграждение. Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон с поличным с агрессором и банковские карточки, на которые он получал российские деньги. По факту государственной измены возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские информаторы, корректировавшие обстрелы оккупантов по электроподстанциям в Харькове и Славянске, были приговорены к 10 и 8 годам за решеткой. С их помощью оккупанты осуществляли ракетно-артиллерийские атаки на социальные и энергетические объекты в прифронтовых регионах.

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