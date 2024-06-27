Сливали локации ТЦК в Telegram: СБУ задержала в Одессе семерых блогеров, пытавшихся сорвать мобилизацию. Фото

В Одессе задержали группу блогеров, которые пытались сорвать процесс мобилизации. Для этого они "сливали" локации сотрудников ТЦК в Telegram-каналы ФСБ.

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Также злоумышленники распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что блогеры снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителях ТЦК. По информации Службы безопасности, российские оккупанты могли использовать эту информацию для подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения украинских защитников. Служба безопасности сорвала планы врага и задержала 7 фигурантов.

Среди задержанных – супруги одесситов, которые сливали локации ВСУ в пророссийский Telegram-канал с общей аудиторией более 200 тыс. пользователей. В СБУ отметили, что этот интернет-ресурс администрируют представители ФСБ, которые собирают информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны.

Кроме супругов СБУ задержала еще одного местного жителя, сливавшего информацию в этот же Telegram-канал. Также задержаны четыре жителя Одессы, пытавшиеся сорвать мобилизацию с помощью постов в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров.

Среди задержанных оказался администратор регионального Телеграмм-канала с 15-тысячной аудиторией. Там фигурант распространял актуальные локации военнослужащих ТЦК и призвал своих подписчиков приобщаться к подрывной деятельности в пользу России.

После задержания злоумышленников СБУ провела меры по обеспечению мест базирования и движения украинских военных. Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области разоблачили очередную схему уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. Злоумышленники предлагали уклонистам справки о фиктивной инвалидности. Стоимость такой "услуги" составляла 15 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье тоже задержали группу уклонистов, которые, воспользовавшись услугами переправщиков и заплатив по $8-11 тыс., надеялись попасть в Венгрию. В нелегальный "бизнес" по переправке людей за границу были вовлечены даже подростки.

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