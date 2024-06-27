За $15 тыс. обещали уклонистам инвалидность: в Украине разоблачили схему избегания мобилизации. Фото

В Николаевской области разоблачили очередную схему уклонения военнообязанных граждан от мобилизации. Злоумышленники предлагали уклонистам справки о фиктивной инвалидности.

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Стоимость такой "услуги" составляла 15 тысяч долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Злоумышленники за определенную сумму средств пообещали клиенту повлиять на должностных лиц врачебного учреждения по оформлению группы инвалидности, чтобы снять мужчину с военного учета. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что двое жителей Николаева, 20 и 22 лет, спланировав схему незаконного заработка, сговорились совместно предоставлять услуги мужчинам призывного возраста незаконно уклоняться от прохождения военной службы.

Первый злоумышленник должен был искать клиентов, а другой якобы имел возможность влиять на должностных лиц областного центра медико-социальной экспертизы. В результате совместной работы злоумышленников клиенты, оплатив 15 тысяч долларов, получали обещание получить статус человека с инвалидностью, что, в свою очередь, позволяет военнообязанным мужчинам пересечь государственную границу.

Правоохранители задержали преступников после получения последней части средств на сумму 3000 долларов США. Следователи полиции сообщили задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды".

За совершенное подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент двое злоумышленников находятся под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, в Украине ликвидировали еще один канал незаконной переправки мужчин военнообязанного возраста через границу. Во время спецоперации задержали 47 уклонистов, каждый из которых уплатил за нелегальный "трансфер" от $5-18,5 тыс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье тоже задержали группу уклонистов, которые, воспользовавшись услугами переправщиков и заплатив по $8-11 тыс., надеялись попасть в Венгрию. В нелегальный "бизнес" по переправке людей за границу были вовлечены даже подростки.

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