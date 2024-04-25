'Сливал' врагу оборонные позиции ВСУ: житель Харьковщины проведет за решеткой следующие 15 лет жизни. Фото

Житель харьковского Волчанская, который согласился "работать" на оккупантов и "сливал" врагу оборонные позиции ВСУ, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. 42-летний предатель с позывным "Лексус" был осужден за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Как рассказали в СБУ и областной прокуратуре, на суде было доказано, что предатель передавал российским спецслужбам местонахождение и перемещение Сил обороны. В общей сложности с июля 2023 года осужденный совершил не менее 35 эпизодов преступления.

"Лексус" корректировал российский огонь, "отчитываясь" в ФСБ о последствиях обстрелов со стороны военных преступников России. Прежде его интересовали геолокации фортификационных сооружений и укрепрайонов, которые обеспечивают оборону областного центра с северо-восточного направления. Разведданные потребовались оккупантам для проведения ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по позициям украинских защитников", – сообщили в Службе безопасности.

В прокуратуре добавили, что предатель также "сливал" данные по критической инфраструктуре, и в качестве доказательства показали сообщение осужденного к россиянам.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Как сообщал OBOZ.UA, суд также взял под стражу настоятеля Святогорской лавры, распространявшего информацию о расположении Вооруженных сил Украины. Правда, ему грозит всего 8 лет лишения свободы.

Ранее в СБУ рассказали о разоблачении настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который восхвалял российского диктатора Путина и называл войну РФ против Украины "гражданским конфликтом".

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