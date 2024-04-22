Войну называл 'гражданским конфликтом': СБУ разоблачила на Хмельнитчине настоятеля храма УПЦ МП, восхвалявшего Путина. Фото

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении на Хмельнитчине настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ Московского патриархата, восхвалявшего российского диктатора Владимира Путина перед верующими. По данным следствия, священнослужитель поддерживал войну РФ против Украины и разжигал религиозную ненависть.

Как сообщила пресс-служба СБУ 22 апреля, после начала масштабного вторжения клирик совершал литургии, во время которых восхвалял Путина и обвинял в войне власти Украины. Также протоиерей распространял в запрещенной соцсети "ВКонтакте" фейки Москвы о войне и межконфессиональных отношениях в Украине.

В частности, вооруженную агрессию России он называл "гражданским конфликтом" и оскорблял прихожан других религиозных общин.

Таким образом, он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Хмельницкой области в пользу РФ, заявили в СБУ.

Экспертиза подтвердила факты преступлений клирика. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков) и ⁠ ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Священнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ нейтрализовала агентурную группу ФСБ на Херсонщине. Двоих фигурантов задержали "на горячем" – ими оказались бывший депутат райсовета Херсона и работница больницы.

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