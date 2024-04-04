Скрывается в Крыму: передано в суд дело бывшего заместителя командира крымского 'Беркута', причастного к разгону Майдана

Обвинительный акт против бывшего заместителя командира ГМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в АР Крым был направлен в суд. В результате незаконных действий этого бывшего милиционера более 100 участников акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года получили телесные повреждения.

Сейчас злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ходе следствия было установлено, что эксправохранитель организовал 18 февраля 2014 незаконное препятствование проведению мирных собраний и демонстраций в центре Киева с помощью физического насилия и спецсредств. Эти незаконные действия привели к телесным повреждениям более 100 участников собрания.

Ему инкриминировано незаконное препятствование организации или проведению собрания, митингов, походов и демонстраций, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также нанесение умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, статьи 340, части 2 статьи 28, части 3 статьи 27 части 4 статьи 41, части 2 статьи 365, части 3 статьи 27, части 4 статьи 41, части 2 2 ст.121 УК Украины).

Обвиняемый скрывается на временно оккупированной территории Украины – АР Крым, поэтому досудебное расследование осуществлялось в специальном порядке (in absentia). Также суд избрал в отношении бывшего "беркутовца" меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее этого бывшего "беркутовца" уже приговорили по другому делу к 15 годам лишения свободы за государственную измену, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, а также незаконное препятствование проведению собрания и митинга 10-11 декабря 2013 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 октября в ГБР заявили о завершении расследования в отношении исполнителей массовых расстрелов на Майдане. Отмечалось, что перед судом предстанут шесть "беркутовцев", которые по приказу руководства применили огнестрельное оружие.

– 18 октября суд вынес приговор по делу шести "беркутовцев", причастных к расстрелам на Майдане. Один из них, Сергей Тамтура, был оправдан по всем статьям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!