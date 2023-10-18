Суд вынес приговор по делу 'беркутовцев', причастных к расстрелам на Майдане: все подробности

Святошинский районный суд Киева 18 октября признал виновными "беркутовцев" в расстреле протестующих во время Евромайдана 20 февраля 2014 года. Приговоры получили Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко и Сергей Тамтура.

Об этом сообщает "Громадське". В частности, экс-заместитель командира киевского "Беркута" Янишевский получил пожизненное лишение свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Также его лишили звания "подполковник милиции".

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Кроме того, он признан виновным в убийстве и телесных повреждениях по неосторожности, однако суд освободил его от наказания по этой статье в связи с истечением сроков давности.

Экс-бойцы "Беркута" Аброськин и Зинченко получили 15 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Их лишили звания "сержант милиции".

Маринченко признан виновным в превышении служебных полномочий и получил пять лет лишения свободы с лишением на два года права заниматься правоохранительной деятельностью.

По ряду статей Аброськина и Маринченко оправдали. Также суд по всем статьям обвинения оправдал бывшего милиционера Сергея Тамтуру.

Всех пятерых обвиняемых в 2019 году обменяли на украинских пленных. В феврале 2020 года Маринченко и Тамтура вернулись в Киев, а остальные продолжают скрываться от следствия. В октябре 2020 года Янишевского, Зинченко и Аброськина суд объявил в международный розыск. Их "посадили" заочно.

В июне 2021 года на заседании Святошинского райсуда прокурор Игорь Земсков сообщил, что экс-боец "Беркута" Сергей Зинченко присоединился к рядам незаконного вооруженного формирования "ДНР".

После обмена Аброськин и Зинченко в декабре 2019 года "засветились" на РосТВ и заявили, что не расстреливали Небесную Сотню.

Что известно о деле

Дело рассматривалось с мая 2016 года по ноябрь 2022 года. С тех пор суд присяжных находился в совещательной комнате.

За шесть лет было проведено 320 судебных заседаний, исследовано 48 эпизодов убийств и 80 эпизодов покушений на убийство. Суд допросил 245 человек, в том числе потерпевших, свидетелей среди правоохранителей и участников протеста, экспертов, обвиняемых и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября в ГБР заявили о завершении расследования в отношении исполнителей массовых расстрелов на Майдане. Отмечалось, что перед судом предстанут шесть "беркутовцев", которые по приказу руководства применили огнестрельное оружие.

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