Швыряли камни в работников ГПСУ: на Закарпатье произошел конфликт между местными и пограничниками, полиция раскрыла детали

В четверг, 29 мая, на Закарпатье произошел конфликт между местными жителями и пограничниками. Люди бросали камни в работников ГПСУ.

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Об этом сообщили в областной полиции. Отмечается, что инцидент произошел в Великом Березном. Как рассказали OBOZ.ua в полиции Закарпатья, пограничники проводили определенные мероприятия в одном из населенных пунктов Ужгородского района.

В какой-то момент одна из местных жительниц начала швырять камни в сторону работников ГПСУ, в результате чего был травмирован один из них. Нарушительница задержана полицейским. Сейчас она дает показания относительно данного события. Обстоятельства устанавливаются. Ждем официальное заявление правоохранителей.

Впрочем местные СМИ распространяют информацию о том, что инцидент имел место якобы в ромском таборе в Великом Березном на Закарпатье.

По предварительным данным, конфликт возник во время проверки. В частности, по информации СМИ, военные подозревали, что ромов могли использовать для переправки людей через границу или что те сами пытались ее пересечь.

Журналисты добавляют, что во время столкновения в сторону пограничных авто полетели камни. Были повреждены два служебных автомобиля. Началась стрельба, использовали резиновые пули. В результате конфликта ранена женщина (в живот и руку) и пострадал ребенок.

По информации СМИ, также в больницу доставлены двое пограничников. Очевидцы сообщают, что избили начальника заставы, начальника разведки и его заместителя.

После инцидента ромы пытались блокировать пограничное подразделение в Великом Березном, но его удалось деблокировать. Происшествие произошло около 17:00. Все обстоятельства выясняются.

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Напомним, что в прошлом году на Закарпатье состоялся ромский бунт. В Подвиноградове, Береговского района на Закарпатье люди требовали вернуть двух подозреваемых в убийстве на выборах ромского барона в тюрьму. Убийц выпустил из-под стражи судья Виноградовского районного суда Василий Трагнюк.

Также мы писали, как во время проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда водитель внедорожника отказался предоставить авто для осмотра и покинул место происшествия на большой скорости. После того как беглеца догнали, водитель и его жена напали на пограничников.

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