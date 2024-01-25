На Закарпатье вспыхнул ромский бунт: требуют вернуть в тюрьму подозреваемых в убийстве 'барона'. Видео

Ромский бунт прямо сейчас происходит в Подвиноградове, Береговского района Закарпатья. Люди требуют вернуть двух подозреваемых в убийстве на выборах ромского барона в тюрьму. Убийц 25 января выпустил из-под стражи судья Виноградовского районного суда Василий Трагнюк.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагол. По его словам, возмущенные люди жгут костры и бунтуют. На улицы вышли десятки разъяренных ромов.

Это убийство произошло еще 27 ноября в селе Подвиноградов. Тогда в связи с выборами нового барона произошла массовая потасовка, во время которой 34-летний местный житель убил лопатой 40-летнего. Правоохранители сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве, а впоследствии его поместили под арест.

Как сообщал OBOZ.UA, в соседнем городе Виноградов угарным газом отравился семилетний ребенок и его родители. Семью госпитализировали в больницу.

Также мы писали, как во время проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда водитель внедорожника отказался предоставить авто для осмотра и покинул место происшествия на большой скорости. После того как беглеца догнали, водитель и его жена напали на пограничников.

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