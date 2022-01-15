Шестерых обвиняемых по делу о крушении Ан-26 в Чугуеве будут судить: что им 'светит'

Дело о катастрофе АН-26, которое произошло в сентябре 2020 года и унесло жизни 26 членов экипажа – почти всех, за исключением одного выжившего, передали в суд. Шестерым обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Обвинительный акт был направлен в суд в пятницу, 14 января. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, виновниками трагедии следователи назвали бывшего Командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Сергея Дроздова, бывшего начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского, бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова, двух его заместителей Виктора Вовка и Романа Куценко, а также бывшего руководителя полетов указанной воинской части Александра Жука.

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В ходе следствия было доказано, что именно их действия привели к авиационной катастрофе военного самолета Ан-26Ш. Следователи ДБР установили, что они небрежно относились к военной службе в условиях особого периода, нарушали правила полетов, а также правила подготовки к ним и правила эксплуатации летательных аппаратов.

В связи с этим во время проведения учебных полетов на авиационном аэродроме воинской части А4104 в день крушения количество курсантов на самолете Ан-26Ш превышало установленную норму. Также самолет выполнял не предусмотренные для его типа летные упражнения, а на подлете к посадочной полосе он потерял высоту, столкнулся с землей и загорелся.

По состоянию на сентябрь 2021 года, Куценко находился под ночным домашним арестом, Жук – под круглосуточным, Вовка и Туринского отпустили под личное обязательство, Дроздов – без меры пресечения. Ни один из подозреваемых не признает свой вины в случившемся.

Если вину обвиняемых докажут в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, самолет Ан-26 ВСУ разбился 25 сентября 2020 около 20:50. Катастрофа произошла в двух километрах от аэродрома "Чугуев". На борту находились 27 человек: 20 курсантов и 7 офицеров, членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Один курсант выжил.

Расследованием дела занималось Государственное бюро расследований. Причины крушения выясняли в течение семи месяцев. Был проведен ряд экспертиз, исследованы вещественные доказательства, опрошены потерпевшие.

OBOZREVATEL публиковал полный список курсантов и офицеров, которые были на борту разбившегося самолета Ан-26.

Единственный выживший из Ан-26 Вячеслав Золочевский рассказал об ужасах катастрофы и гибели боевых товарищей, а также, как сумел спастись.