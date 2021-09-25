Катастрофа Ан-26 под Чугуевом год спустя: к чему привело расследование

Ровно год назад, 25 сентября 2020-го, в двух километрах от военного аэродрома "Чугуев" разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Из 27 человек, находившихся на его борту, выжил только один.

В результате расследования, которое продолжалось более полугода, подозрения были объявлены шести должностным лицам, на данный момент дело передано в суд. Почему самолет упал и к каким выводам пришло следствие, читайте далее в OBOZREVATEL.

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Самолет Ан-26 ВСУ разбился 25 сентября 2020 года около 20:50. Катастрофа произошла в двух километрах от аэродрома "Чугуев", когда судно заходило на посадку.

На борту находились 27 человек: 20 курсантов и 7 офицеров, членов экипажа. В 20:43 бортовой механик сообщил о выходе из строя левого двигателя. Около трех минут Ан-26 пытался приземлиться, но, не долетев до аэродрома, разбился.

Вследствие авиакатастрофы погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Один курсант выжил.

Расследованием дела разбившегося Ан-26 занималось Государственное бюро расследований (ГБР). Причины катастрофы выясняли в течение семи месяцев. Был проведен ряд экспертиз, исследованы вещественные доказательства, опрошены потерпевшие.

Подозрения получили:

командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов,

бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов,

заместитель командира части Виктор Вовк,

заместитель командира части по летной подготовке Роман Куценко,

бывший руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" Александр Жук,

и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, депутат облсовета Александр Туринский.

Куценко находится под ночным домашним арестом, Жук – под круглосуточным, Вовка и Туринского отпустили под личное обязательство, Дроздов – без меры пресечения. Ни один из подозреваемых не признает свой вины в случившемся.

61 том дела передан в суд. Судебный процесс начнется после того, как все подозреваемые ознакомятся с его материалами.

Одной из главных причин трагедии следствие считает учебные полеты, которые совершались конвейером (Ан-26 выполнял шестой полет подряд).

Так, в Офисе генпрокурора сообщили, что нарушения со стороны командования были системными. Кроме того, на борту Ан-26 находились лица, которые вообще не должны были там находиться.

Сам полет был разрешен с нарушением правил эксплуатации судна и осуществления полетов. А в момент кризисной ситуации командование полетами не предприняло всех действий, необходимых для избежания трагедии, сообщили следователи.

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