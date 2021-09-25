Катастрофа Ан-26 под Чугуевом год спустя: к чему привело расследование

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Расследования
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Трагедия Ан-26 в Чугуеве

Ровно год назад, 25 сентября 2020-го, в двух километрах от военного аэродрома "Чугуев" разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Из 27 человек, находившихся на его борту, выжил только один.

В результате расследования, которое продолжалось более полугода, подозрения были объявлены шести должностным лицам, на данный момент дело передано в суд. Почему самолет упал и к каким выводам пришло следствие, читайте далее в OBOZREVATEL.

Место падения самолета Ан-26 под Чугуевом
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Катастрофа Ан-26: хроника трагедии

Самолет Ан-26 ВСУ разбился 25 сентября 2020 года около 20:50. Катастрофа произошла в двух километрах от аэродрома "Чугуев", когда судно заходило на посадку.

На борту находились 27 человек: 20 курсантов и 7 офицеров, членов экипажа. В 20:43 бортовой механик сообщил о выходе из строя левого двигателя. Около трех минут Ан-26 пытался приземлиться, но, не долетев до аэродрома, разбился.

Вследствие авиакатастрофы погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Один курсант выжил.

Прощание с погибшими в катастрофе Ан-26 в Харькове
Расследование авиакатастрофы

Расследованием дела разбившегося Ан-26 занималось Государственное бюро расследований (ГБР). Причины катастрофы выясняли в течение семи месяцев. Был проведен ряд экспертиз, исследованы вещественные доказательства, опрошены потерпевшие.

Александр Туринский

Подозрения получили:

  • командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов,

  • бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов,

  • заместитель командира части Виктор Вовк,

  • заместитель командира части по летной подготовке Роман Куценко,

  • бывший руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" Александр Жук,

  • и.о. начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, депутат облсовета Александр Туринский.

Сергей Дроздов на церемонии выпуска лейтенантов в ХНУВС, 26 июня 2020 года

Куценко находится под ночным домашним арестом, Жук – под круглосуточным, Вовка и Туринского отпустили под личное обязательство, Дроздов – без меры пресечения. Ни один из подозреваемых не признает свой вины в случившемся.

Виктор Вовк в Печерском суде Киева, 27 августа 2021 года

61 том дела передан в суд. Судебный процесс начнется после того, как все подозреваемые ознакомятся с его материалами.

Александр Жук в Печерском суде Киева, 22 декабря 2020 года
Причины катастрофы

Одной из главных причин трагедии следствие считает учебные полеты, которые совершались конвейером (Ан-26 выполнял шестой полет подряд).

Так, в Офисе генпрокурора сообщили, что нарушения со стороны командования были системными. Кроме того, на борту Ан-26 находились лица, которые вообще не должны были там находиться.

Роман Куценко в Печерском районном суде Киева, 27 августа 2021 года

Сам полет был разрешен с нарушением правил эксплуатации судна и осуществления полетов. А в момент кризисной ситуации командование полетами не предприняло всех действий, необходимых для избежания трагедии, сообщили следователи.

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