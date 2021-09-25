Годовщина авиакатастрофы Ан-26 на Харьковщине: Венедиктова сделала заявление

Спустя год после крушения самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о причинах гибели 26 членов экипажа – почти всех, за исключением одного выжившего. По ее словам, все ответственные за проведение тренировочного полета допустили ряд непростительных нарушений.

О результатах следствия по делу Ан-26 она написала на своей странице в Facebook. Более, чем за 7 месяцев работы, представители государственного обвинения собрали 60 томов материалов с указанием всех деталей того рокового дня, 25 сентября 2020 года.

В публикации Венедиктова подчеркнула, что руководством ВВС был нарушен запрет на "конвейерный" полет – когда самолет с курсантами не садится на землю и не получает должного технического осмотра перед следующим вылетом. В результате организаторы учений не смогли должным образом отреагировать на критическую ситуацию и принять меры для предотвращения крушения.

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"Вместе с тем, подозреваемый, уволенный из рядов ВВС Украины, ни разу не явился в Госбюро расследований, чтобы ознакомиться с материалами досудебного расследования. Его адвокаты делают все возможное, чтобы затянуть процесс и растянуть сроки, заявляя бесчисленные ходатайства и отводы прокуроров. Однако наши сотрудники делают все возможное, чтобы все причастные к системным нарушениям, которые привели к авиатрагедии под Харьковом, ответили перед законом", – заключила глава Офиса генпрокурора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал обо всех обстоятельствах трагедии и причастных к ней лицах в эксклюзивном материале.