Схема на 4 млн: ГБР разоблачило организованную группу, зарабатывавшую на незаконной вырубке леса в Кировоградской области

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачили организованную группу, зарабатывавшую на незаконной вырубке леса в Кировоградской области. Деревья вырубали под видом "санитарной рубки", схему наладили мастер леса, лесничий и их шестеро приспешников среди гражданских.

Менее чем за полгода такой деятельности "предприниматели" нанесли окружающей среде ущерб более чем на 4 млн грн. Подробности раскрыли в ГБР.

"Работники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении участникам организованной группы, зарабатывавшей на незаконной вырубке леса в Кировоградской области", – говорится в сообщении.

Противозаконный "бизнес" процветал, по меньшей мере, с марта прошлого года, когда мастер леса одного из лесничеств региона организовал незаконную рубку деревьев под видом санитарной рубки.

"Он привлек лесничего и шесть гражданских участников, которые непосредственно рубили, вывозили и продавали древесину, используя подложные накладные для имитации законности перевозки древесины заказчику", – говорится в сообщении ГБР.

Зарабатывали таким образом злоумышленники в течение пяти месяцев. За этот период они срубили по меньшей мере около тысячи деревьев. Следовательно, причиненный окружающей среде ущерб оценивается более чем в 4 млн грн.

Напомним, ранее в ГБР заявили о завершении следствия по факту убийства подростка на фуникулере в Киеве. Сотруднику УГО, лишившему жизни несовершеннолетнего, грозит пожизненное лишение свободы.

Также сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении экс-начальнику управления внутренней безопасности СБУ. Речь идет о беглом чиновнике Андрее Наумове, у которого нашли активов на сумму более 32 млн. человек.