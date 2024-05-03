Нашли активы на сумму более 32 млн: ГБР сообщило о подозении экс-начальнику управления внутренней безопасности СБУ

ГБР сообщило о подозрении в незаконном обогащении экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову. У бывшего должностного лица выявили необоснованных активов на общую сумму 32,7 млн грн.

Об этом идет речь в сообщении Государственного бюро расследований. Во время пребывания на госдолжности Наумов стал владельцем элитных автомобилей, которые зарегистрировал на родственников, значительных сум денег и драгоценных камней.

В сообщении отмечено, что во взаимодействии с Нацагентством по предотвращению коррупции и Офисом Генпрокурора Бюро обнаружило у бывшего должностного лица Службы приобретение необоснованных активов на общую сумму 32,7 млн грн.

Речь, в частности, идет о ряде автомобилей, которые Наумов предусмотрительно оформил на родственников. Это:

Toyota Land Cruiser 200 стоимостью почти 2,3 млн грн (зарегистрирован на тестя Наумова);

BMW X6 xDrive40d стоимостью €116 000 евро (зарегистрированный на супругу экс-чиновника)

Также у Наумова неизвестно откуда взялось сбережений почти на €593 000 и более $120 000, вдобавок он приобрел два изумруда стоимостью более €6500 каждый.

Это подозрение – не первое, которое в ГБР объявили Наумову. Ранее он стал подозреваемым по делу о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УКУ).

Также работники ГБР сообщили ему о подозрении в мошенническом завладении более 3,2 млн. гривен во время его пребывания в должности руководителя государственного предприятия на протяжении 2019-2021 годов.

В настоящее время Наумов находится в международном розыске.

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