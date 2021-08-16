Подозреваемый в хищении 27 млн грн заммэра Николаева вышел из СИЗО под залог

Подозреваемые в коррупции заместитель мэра Николаева Сергей Коренев и трое его предполагаемых сообщников вышли из СИЗО. За двух чиновников и двух директоров частных предприятий внесли залоги, общая сумма которых – около 6 млн гривен.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщило издание LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины Олесю Чемерис. Напомним, что ущерб от противоправной схемы разворовывания денег на реконструкции Соборной площади в Николаеве оценили в 27 млн гривен.

Залог в более чем 3,5 млн гривен за Коренева был внесен еще на прошлой неделе. В этот период также было оплачено около 1 млн гривен залога за первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александра Брижатого.

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За депутата Одесского горсовета, директора частной фирмы Марину Лозовенко внесли 1,4 млн, а за директора частного предприятия Геннадия Свиридова – 272 тыс. гривен.

После того, как Коренев покинул следственный изолятор, ему пришлось сдать загранпаспорт и надеть электронный браслет.

Среди других обязанностей подозреваемого:

являться по первому вызову;

сообщать об изменении места жительства и/или работы;

не выезжать из Николаева без разрешения;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми.

Определенные обязательства были возложены и на других фигурантов, добавили в ВАКС.

Напомним, меру пресечения заместителю городского головы Николаева Кореневу Высший антикоррупционный суд Украины избрал 12 августа. Его арестовали на 60 суток (до 8 октября), но дали альтернативу – внесение залога в 3 млн 518 тыс. 500 гривен. При этом задержали заместителя мэра уже на государственной границе.

Его, а также первого замдиректора одного из департаментов Николаевского горсовета и директоров шести компаний подозревают в схеме завладения средствами из бюджета, выделенными на реконструкцию Соборной площади.

Как писал OBOZREVATEL, в Нацполиции ранее установили, что сумма убытков Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины из-за злоупотреблений руководства составила более 57 млн долларов.