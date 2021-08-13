ВАКС отправил за решетку заммэра Николаева, подозреваемого в коррупции

Заместителю городского головы Николаева, директору Департамента ЖКХ Сергею Кореневу в четверг, 12 августа, избрали меру пресечения. Подозреваемый в коррупционной схеме чиновник будет находиться под стражей до 8 октября, если не внесет залог в 3 млн 518 тыс. 500 гривен.

Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд Украины, заседание которого транслировалось на YouTube-странице. Результатами также поделилась пресс-служба НАБУ на своем Telegram-канале. Детективы этого ведомства ранее разоблачили схему разворовывания денег (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Слушание по делу началось в 10:30. Там присутствовали представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Постановление об аресте заместителя мэра Николаева на 60 суток вынес судья ВАКС Сергей Мойсак.

Отметим, что требования стороны обвинения суд поддержал частично. Так, прокурор САП Сергей Козачина настаивал на большей сумме залога – 22 млн 700 тыс. гривен.

Адвокаты подозреваемого в свою очередь настаивали на том, что у их подзащитного – "безупречная репутация" и он "ни разу ранее не нарушал закон".

Юристам также не понравилось, что НАБУ создает делу "общественный резонанс и негативный имидж".

Напомним, что Корнева, а также других фигурантов (первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета и директоров шести частных компаний) подозревают в коррупционной схеме, организованной на реконструкции Соборной площади. Ущерб от разворовывания денег оценили в более чем 26,8 млн гривен.

Как ранее писал OBOZREVATEL: