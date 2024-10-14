'Сенситивные' любимцы ГОТа: журналист Хмурый рассказал новые подробности скандала с закупкой бронежилетов

Профильный эксперт и журналист информационного агентства "Стоп Коррупции" Игорь Хмурый обнародовал финальные детали расследования темы договоров, заключенных в мае-июне 2024 года между Государственным оператором тыла и украинскими производителями бронезащиты. С каждым шагом команда узнает все больше информации, что, как нить из клубка, ведет их к ответам.

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"Как ни пытался ГОТ прикрыть своих тендерных фаворитов – правда полезла сама в новых документах", – интригует журналист в начале своего сообщения.

Относительно ситуации: в мае-июне этого года в течение нескольких недель ГОТ заключил три прямых соглашения (с "АК-ИНВЕСТПРОМ", "УКРТАК.ЮА" и "ХЗСИЗ") на почти 42 тыс. бронежилетов. Цена такого количества комплектов достигала почти 1,3 млрд грн (т.е. по 30,6 тыс. каждый).

"Через неделю объявили тендер на такие же броники, но почему-то уже по 26 тыс. грн. Часть лотов забрал "Темп-3000", другие прогорели", – пишет Хмурый.

В ответах на официальные запросы с вопросами разъяснения ситуации ГОТ заверял, что заключение этих трех соглашений было вызвано неотложностью. Критериев подбора производителей было два: цена и гарантии выполнения в жесткие сроки – до 31 июля. Дедлайн прошел, а информации о закрытии контрактов на сайте государственных закупок Prozorro не было.

Еще один запрос – и ГОТ признается, что упомянутые выше четыре производителя закрыли с начала года всего 27,35% законтрактованного объема. Уточнять, кто именно сколько, тыловики отказались наотрез, назвав это "сенситивной информацией".

Тогда команда "СтопКора" решила спросить напрямую у самих производителей. Цифры предоставил только "Темп-3000" и заверил, что свои обязательства выполнил где-то на 90%.

"Итак, общая цифра по "АК-ИНВЕСТПРОМ", "ХЗСИЗ" и "УКРТАК.ЮА" (которые и получили прямые соглашения) должна быть ниже даже 27,35%", – отмечает.

И теперь, как отмечает журналист, начинается самое интересное. 1,3 млрд отдали трем компаниям без торгов с завышением цены с условием изготовления указанного количества бронежилетов до 31 июля.

17 сентября ГОТ разорвал прямое соглашение с "АК-ИНВЕСТПРОМ" из-за срыва сроков. Перед этим конечную дату сдвинули с 31 июля на 15 августа, но это не помогло. Возникают вопросы – как работает этот механизм и почему так избирательно, ведь прямое соглашение из "УКРТАК.ЮА" до сих пор в Prozorro не разорвано и не закрыто. А это почти 12 тыс. бронежилетов.

"О "ХЗСИЗ" – вообще "смак". 31 июля истекли сроки прямого соглашения на 20 тыс. бронежилетов. Но вместо расторжения – на следующий день ГОТ заключает Дополнительное соглашение №1. В нем тыловики почему-то разбивают 20 тыс. комплектов на две части и делают странную пролонгацию – половину до 31 августа, вторую вообще до 20 сентября. Более того! 13 августа заключается Дополнительное соглашение №2 – "ХЗСИЗ" вместо санкций согласовывают АВАНС! И даже так до сих пор нет информации о закрытии этого контракта", – продолжает.

Хмурый раздумывает, от чего зависит такая избирательность ГОТа? Не была ли именно она "сенситивной информацией"? Почему одним контракт расторгают, а другим дают несколько месяцев и аванс? потом?

"Эти вопросы мы изложили в новом запросе ГОТу. "Темп-3000" и "АК-ИНВЕСТПРОМ" отпали – остались "ХЗСИЗ" и "УКРТАК.ЮА". Может, хоть теперь ГОТ расскажет, сколько эти две компании поставили на момент исчерпания "горячих" сроков и к настоящему времени по майским прямым соглашениям?"

Тем временем армия все еще ждет 42 тысяч бронежилетов нового образца, которые уже 2,5 месяца должны спасать бойцам жизни.