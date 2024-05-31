Семеро нарушителей прорвали заграждение, чтобы пересечь Тису, и поплатились. Видео

Семеро мужчин на Закарпатье прорвали заградительную сетку, чтобы незаконно пересечь границу через реку Тису. Они отдали организаторам переправки 55 тыс. долларов, однако пограничники задержали их в 100 метрах от границы.

Об этом 31 мая сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Также было опубликовано видео задержания фигурантов.

"Семь нарушителей прорвали заградительную сетку, чтобы пересечь Тису. Впрочем, до финальной части "десантного триатлона" не дошло", – иронизируют в ГПСУ.

Так, мужчин с надувными лодками утром зафиксировала биспектральная камера.

Приграничный наряд остановил их в 100 метрах от государственной границы, говорится в сообщении.

Двое нарушителей признались, что отдали организаторам переправку по 15 тыс. долларов, с оставшихся пяти взяли по 5 тыс. долларов.

"На задержанных составлены админпротоколы, дела направлены в суд. О факте умышленного повреждения заградительного забора пограничники сообщили полицию", – заявили в Госпогранслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, 28-летний мужчина из Одессы пытался попасть в Молдову через реки Турунчук и Днестр с помощью ластов и детского надувного матраса. Маршрут придумал лично, а ориентировался по онлайн-картам. Беглецы задержал пограничный наряд.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали, что в Тисе вновь выявили утопленника. Житель Закарпатья стал девятым погибшим в горном водоеме с начала мая.

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