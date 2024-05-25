'Спайдермен' из Одессы пытался пересечь границу на детском матрасе: фото

Житель Одессы пытался попасть за границу в Молдову через реки Турунчук и Днестр с помощью ластов и детского надувного матраса с изображением "Человека-паука". 28-летнего мужчину задержал пограничный наряд.

Об этом 25 мая сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Также было обнародовано фото с задержанным нарушителем границы.

"Спайдермен" из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе", – говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве рассказали, что 28-летний одессит запланировал незаконно попасть за границу, преодолев Турунчук и Днестр.

Маршрут он придумал лично, а ориентировался по онлайн-картам.

Вспомогательными средствами беглеца были ласты и детский надувной матрас, также при нем был небольшой рюкзак.

"Пограничный наряд задержал "мореплавателя". На нарушителя составлен протокол об админправонарушении, а дело направлено в суд", – сообщили в Госпогранслужбе.