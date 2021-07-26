Семенченко снова отправили за решетку: суд изменил меру пресечения. Фото и видео

Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко изменили меру пресечения. Его отправили под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщается на его странице в Facebook. Решение 26 июля принял Соломенский районный суд Киева по делу о создании незаконного вооруженного формирования (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя и изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на 60 суток.

Решение принимал судья Максим Вишняк. В совещательной комнате он находился более четырех часов, уточняет Pavlovsky News.

Сам Семенченко считает арест незаконным и заявил, что снова выйдет на свободу. Также он предполагает, что его отвезут не в СИЗО, а в изолятор временного содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева 26 марта избрал меру пресечения бывшему народному депутату Семенченко по делу о создании частной военной компании. Его отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога. Сам экс-нардеп отрицает все обвинения.

Мера пресечения 14 июля была изменена с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.