Семь лет Иловайской трагедии: как Украина потеряла 366 защитников в 'мирном' коридоре

Семь лет назад, 30 августа 2014 года колонны украинских бойцов во время выхода из Иловайска по так называемому "гуманитарному коридору" были цинично расстреляны войсками России. Тогда, по данным Офиса генерального прокурора, погибли 366 военных и добровольцев, еще 429 были ранены.

Потери Украины в "Иловайском котле" стали одними из самых тяжелых за время войны на Донбассе, а само поражение – переломным моментом, после которого ВСУ утратили инициативу и перешли от атаки к обороне.

Кроме того, украинская сторона была вынуждена согласиться на условия Минских соглашений, подписанных 5 сентября 2014 года при участии представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". В годовщину трагедии OBOZREVATEL вспоминает, как развивались роковые события.

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Взяв под свой контроль Иловайск – важный стратегический плацдарм, ВСУ могли бы отрезать поставки вооружения и живой силы в оккупированный Донецк, находящийся в 25 километрах. В рамках военной операции также планировалась ликвидация укрепрайонов и блокпостов противника.

12 августа 2014 года военные пытались взять Иловайск штурмом с запада, но оккупанты стреляли из жилых домов, применяя тяжелую артиллерию.

18 августа в ходе ожесточенных боев украинские бойцы, большинство из которых были добровольцами, вошли в город и взяли под контроль большую его часть.

23-24 августа в тыл украинской группировки зашли регулярные войска РФ, и украинские силовики оказались окружены. В "котел" попали батальоны "Донбасс", "Днепр-1", "Херсон", "Свитязь", "Миротворец", "Шахтерск", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ.

В ночь 29 августа президент России Владимир Путин обратился к оккупантам с предложением открыть так называемый "гуманитарный" коридор для выхода украинских сил из Иловайска.

Однако утром 29 августа, во время выхода украинцев из окружения, кадровые российские войска открыли огонь по "коридору".

По официальным данным, в "Иловайском котле" погибли 366 украинских военных и добровольцев, еще 429 человек были ранены.

Тяжелые человеческие потери вынудили украинскую сторону заключить в сентябре 2014 года так называемые Минские соглашения с участием представителей псевдореспублик "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе генерального прокурора заявили, что в ходе расследования Иловайской трагедии были зафиксированы нарушения со стороны командования АТО, однако они не были причиной потерь военных. Напомним также, на сайте ОГП появился раздел, посвященный Иловайску, где обещают обнародовать рассекреченные документы.