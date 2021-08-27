ОГП – о расследовании Иловайской трагедии: ошибки командования АТО не связаны с гибелью военных

В Офисе генерального прокурора заявили, что во время расследования Иловайской трагедии были зафиксированы нарушения со стороны руководства антитеррористической операции. Однако там убеждены, что они не были причиной гибели военных.

Об этом 27 августа сказал начальник департамента надзора за уголовными производствами в ОГП Юрий Рудь. Его брифинг транслировался на Facebook-странице УНН.

Рудь уточнил, что расследование сейчас ведется по двум направлениям. Первое – это вторжение российских войск и убийство украинских военных, а второе – проверка возможной халатности со стороны командования АТО.

Он также напомнил, что к гибели бойцов ВСУ привели действия руководства Вооруженных сил РФ. Также ряду генералов и командиров уже объявили о подозрении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте ОГП уже появился раздел, в котором будут обнародованы рассекреченные документы по Иловайской трагедии.

Также там среди прочего содержатся подробности о ходе расследования и перечень лиц, которых объявили в розыск.

Напомним, что в августе 2014 года украинские военные с боями отбили часть Иловайска, однако затем оказались в окружении значительных сил регулярных российских войск. Вооруженные формирования РФ согласились предоставить гуманитарный коридор для выхода украинских подразделений, однако затем открыли по ним огонь.

Всего по разным данным в боях российская сторона понесла потери от 200 до 300 убитыми.

По данным Генштаба ВСУ, Украина потеряла 220 воинов, еще 40 пропали без вести. При этом 129 человек были убиты, 18 – ранены и 22 пропали без вести во время выхода по так называемому "зеленому" коридору.