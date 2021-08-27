На сайте ОГП появился раздел об Иловайской трагедии: там будут рассекреченные документы

На сайте Офиса генерального прокурора Украины появился раздел, посвященный Иловайской трагедии. Именно там будут обнародованы рассекреченные документы.

Раздел содержит 14 подпунктов, одним из которых является "Рассекреченные материалы", но он пока пуст. Другие содержат данные о ходе расследования, пытках пленных украинских военных, подозреваемых и доказательствах агрессии РФ (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

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На сайте отмечается, что обнародование документов будет происходить поэтапно, согласно требованиям законов о государственной тайне и тайне досудебного расследования. Конкретных сроков пока там не называют.

Также в разделе среди прочего обнародован полный список из 12 российских генералов и командиров, которым объявлены подозрения. Все они объявлены в розыск. Среди них также министр обороны Сергей Шойгу.

В другом подпункте собраны данные о жестоком обращении с пленными. Речь идет о внесудебных казнях, пытках и принудительных работах.

Еще один подпункт посвящен доказательствам российской агрессии. В нем собраны фото более 200 единиц трофейного оружия из РФ, военной техники, боеприпасов.

Напомним, что в августе 2014 года украинские военные с боями отбили часть Иловайска, однако затем оказались в окружении значительных сил регулярных российских войск. Вооруженные формирования РФ согласились предоставить гуманитарный коридор для выхода украинских подразделений, однако затем открыли по ним огонь.

Всего по разным данным в боях российская сторона понесла потери от 200 до 300 убитыми.

По данным Генштаба ВСУ, Украина потеряла 220 воинов, еще 40 пропали без вести. При этом 129 человек были убиты, 18 – ранены и 22 пропали без вести во время выхода по так называемому "зеленому" коридору.

Подробнее о боях за Иловайск – читайте материале OBOZREVATEL.