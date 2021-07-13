Щеголял оружием за рюмкой: у военного, ранившего ребенка, в авто нашли целый арсенал

На Житомирщине медики борются за жизнь 9-летнего мальчика, которого 12 июля в больницу госпитализировали с простреленными позвоночником, желудком и селезенкой. Ребенок получил такое ранение дома в Новограде-Волынском – в него стрелял товарищ отца, военнослужащий из Киева, в авто которого нашли целый арсенал оружия.

Полицейские задержали подозреваемого, а в сети появилась информация, что он может быть полковником главного разведуправления. В правоохранительных органах это не подтвердили и не опровергли, говорится в сюжете ТСН.

По данным полиции, трагический инцидент произошел накануне около полудня. В гости хозяина дома приехал военнослужащий из столицы. Он был с оружием и якобы "щеголял ним перед присутствующими". В тот момент рядом находились двое детей – братья-близнецы, один из которых и получил сквозное огнестрельное ранение спины, а также тяжкие поражения.

"В указанном доме, и где проживал ребенок, отец вместе со своим товарищем, который приехал из Киева, распивали спиртные напитки. Во время неосторожного обращения с оружием ребенок получил огневые ранения", – уточнил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Напомним: военный на своем автомобиле отвез пострадавшего ребенка в больницу. Следователям он сперва заявил, что мальчика ранили возле реки. Когда эта версия не подтвердилась, правоохранители провели обыски в доме, а также проверили машину военнослужащего – там нашли арсенал оружия.

"Из указанного автомобиля было изъято оружие и боеприпасы: два автомата Калашникова, пистолет "Форд-17", около 100 единиц боеприпасов, три РПГ-26 и две РПГ- 22, также мины направленного действия. Это полковник, действующий военнослужащий", – заявили в полиции, не подтвердив и не опровергнув данные о том, что стрелявший у ребенка – полковник главного разведуправления.

Автомобиль задержали, военному объявили о подозрении в содеянном. Тем временем состояние раненного мальчика тяжелое. После консультации врачей, если будет разрешено, его могут перевезти в столичный "Охматдет".

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