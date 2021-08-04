СБУ запретила въезд в Украину заместителю погибшего белоруса Шишова

Заместителю главы Белорусского дома в Украине (ДБУ) Родиону Батулину запретили въезд в Украину. В СБУ считают его угрозой национальной безопасности.

Факт запрета подтвердили в Службе безопасности Украины изданию "РБК-Украина". В то же время в Telegram-канале БДУ опубликовали соответствующие документы (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Как пояснили в пресс-службе ведомства, решение было принято на основании того, что "данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности".

Так также добавили, что Батулин известен "радикальными взглядами и провокационными действиями во время протестных акций в Украине".

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Как уточнили в БДУ, о запрете въезда на три года Батулин узнал во время попытки пересечь границу в пункте пропуска "Устилуг".

Отмечается, что он выехал на территорию Евросоюза 14 июля, а когда узнал о смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова решил срочно приехать в Киев.

Напомним, что главу БДУ Шишова нашли повешенным 3 июля в столице. Полиция ведет расследование по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители рассматривают две основные версии – самоубийство и имитация самоубийства с целью скрыть убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование также взял под свой контроль президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что смерть Шишова может быть операцией Федеральной службы безопасности России. По его данным, в Киеве сейчас находятся сотрудники спецслужбы РФ.