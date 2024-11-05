СБУ задержала трех приспешников России, которые сотрудничали с оккупантами в Херсонской области. Фото

В Херсоне задержали агентку российского ГРУ и двух коллаборантов, которые корректировали вражеский огонь по Силам обороны. Приоритетными целями для предателей были замаскированные штабы, огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ.

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За сотрудничество с оккупантами фигурантам грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Одной из предательниц оказалась жительница Херсона, агент военной разведки России, которая корректировала вражеский огонь по Силам обороны. Для выполнения вражеских заданий женщина объезжала территорию громады на скутере и пыталась обнаружить локации украинских войск. Полученные сведения она мессенджером направляла российскому ГРУ в виде скриншотов с пометками военных объектов на Google-картах.

В ходе спецоперации Служба безопасности задержала предательницу в ее собственном доме и провела комплексные меры по обеспечению безопасности позиций Сил обороны.

Также правоохранители задержали 60-летнего экс-охранника из Херсона, который после захвата города вступил в местную оккупационную администрацию России. Там бывший гауляйтер города Александр Кобец назначил коллаборанта своим "заместителем по правовым вопросам". Среди основных его задач была подготовка псевдореферендума по присоединению региона к составу страны-агрессора.

Третья фигурантка, которую СБУ задержала совместно с Национальной полицией, также жительница Херсона, во время оккупации города входила в так называемое "главное управление МВС РФ по Херсонской области". В рядах псевдоучреждения коллаборантка занималась "паспортизацией" местных жителей из-за принудительного оформления российского гражданства.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); чч. 5, 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины. Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления".

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали агента РФ, пытавшуюся разведать позиции украинских военнослужащих. Чтобы войти в доверие, предательница поддерживала "душевные разговоры" и предлагала клининговые услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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