Поддерживала 'душевные разговоры': СБУ задержала агентку РФ, предлагавшую военным ВСУ услуги по клинингу, чтобы разведать позиции

В Харькове задержали агентку РФ, которая пыталась разведать позиции украинских военнослужащих. Для того, чтобы войти в доверие, предательница поддерживала "душевные разговоры" и предлагала услуги по клинингу.

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За сотрудничество с врагом женщине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Предательница помогала российским захватчикам готовить новую серию ракетно-бомбовых ударов по Харькову. 63-летняя местная безработная находилась на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

По указанию оккупантов женщина разведывала координаты для огневого поражения подразделений Сил обороны, вовлеченных в бои на Харьковском направлении. Для сбора разведданных она пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, поддерживая с ними "душевные" разговоры. Также она предлагала военным за символическую оплату помочь в бытовых вопросах, в частности, убрать в жилищах временного проживания.

Предательница пересылала полученные сведения своему российскому куратору в виде скриншотов с пометками потенциальных целей на Google-картах.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и после документирования ее преступных действий задержали "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи военного объекта.У задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности задержала 72-летнего ученого-механика из Харькова, работавшего на военно-промышленный комплекс России. В частности, он помогал оккупантам совершенствовать дроны-камикадзе типа "Шахед".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Покровске задержали 23-летнего агента российских оккупантов. Местный житель собирал разведывательные данные о позициях Сил обороны и корректировал воздушные удары РФ на Покровском направлении, а также в Сумской области.

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