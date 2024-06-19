СБУ задержала российского информатора, которого завербовали из-за 'чата знакомств'. Фото

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала информатора страны-агрессора РФ, которого вражеские спецслужбы завербовали через "чат знакомств" и подставную "подругу-журналистку". Им оказался фанат "русского мира", 46-летний житель города Дергачи, теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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Об этом 19 июня сообщили в СБУ и Харьковской областной прокуратуре. Как отмечается, благодаря задержанию агента Служба безопасности предотвратила новые попытки врага получить стратегически важную информацию об обороне Харькова.

По данным следствия, враг готовил новые ракетно-дроновые удары и прорыв ДРГ к северным окрестностям города.

Для получения разведданных вражеские спецслужбы привлекли своего информатора – им оказался поклонник "русского мира", безработный житель Дергачей, что неподалеку от Харькова.

Оккупанты завербовали его через популярный чат знакомств в Telegram.

В мае 2024 года на него вышла россиянка, которая якобы работает журналисткой и рассказывает о событиях в Харьковской области от обычных местных жителей. Именно она исполняла роль связной между ним и спецслужбами РФ.

Гражданка РФ начала "романтичное общение" с мужчиной и предложила близкие отношения, а когда тот "клюнул", постепенно привлекла его к разведывательно-подрывной деятельности.

По ее указаниям, фигурант обходил северные территории Харьковского района, где скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

В частности, он "сливал" россиянке места дислокации воинов Сил обороны Украины и техники в Дергачах.

Сотрудники СБУ задержали его на горячем, когда агент РФ фотографировал спецтранспорт защитников Украины.

На месте у него изъяли телефон, который использовался для коммуникации с российской "подругой" и фотографирования украинских военных объектов.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации об украинских военных).

Он находится под стражей. За сотрудничество с оккупантами ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили работники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как писал OBOZ.UA, ранее в СБУ сообщили, что в Днепре предотвратили серию поджогов авто военных. Злоумышленниками оказались подростки, которые готовились к выполнению заказа российских спецслужб.

Также сообщалось, что СБУ задержала женщину, которая шпионила за ВСУ сразу на Днепропетровщине и Запорожье. Полученные данные враг планировал использовать для прорыва обороны.

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