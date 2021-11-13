Тюрьма 'Изоляция' в Донецке контролируется ФСБ РФ, – Bellingcat

В Bellingcat обнаружили доказательства, что пыточная "Изоляция" контролирует Федеральная службы безопасности России. Тюрьма расположена во временно оккупированном Донецке.

Руководитель отдела расследований Bellingcat Христо Грозев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" отметил, что представители спецслужб РФ пытались скрыться за выдуманными фамилиями. Однако расследователям удалось установить их личности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По словам Грозева, в течение года расследователям удалось установить, что тюрьма подконтрольна российским спецслужбам.

"Все кураторы, которые там были из ФСБ, пытались прикрываться выдуманными личностями, но мы смогли за год найти настоящих кураторов и установить их личности", – сказал он.

Грозев добавил, что данные материал еще в работе и скоро он будет опубликован. Тогда и станут известны фамилии кураторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший узник боевиков так называемой "ДНР" Станислав Асеев рассказал о зверствах, которые совершал экс-комендант нелегальной донецкой тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский ("Палыч").