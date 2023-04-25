Сам вышел на оккупантов: СБУ задержала корректировщика, который наводил удары по ВСУ на Бахмутском направлении. Фото

Служба безопасности Украины задержала корректировщика огня, который "наводил" удары российской артиллерии по военным объектам в Донецкой области. Житель Белозерского района в июле 2022 года дистанционно вышел на оккупантов и предложил им свою помощь.

Видео дня

Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба СБУ. Очередной приспешник захватчиков был разоблачен в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Мужчина собирал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Бахмутском направлении.

Особенно оккупантов интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций Вооруженных сил Украины.

Кроме того, предатель передавал врагу координаты базирования украинских военных на территории региона. По его "наводке" войска РФ совершали артиллерийские обстрелы военных объектов.

Коллаборанта задержали в момент выполнения вражеской разведывательной задачи.

Как установили киберспециалисты спецслужбы, коммуникацию с оккупантами он поддерживал через "связного" – представителя так называемой "милиции ЛНР".

По его указаниям предатель выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с подробным описанием локаций военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации через мессенджер.

Во время обыска дома у задержанного обнаружен телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с захватчиками.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), фигурант взят под стражу. За работу на врага ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ сообщила о подозрении коллаборанту, который был советником террориста Игоря Гиркина. Игорь Дусь часто "светился" на росТВ и публично отрицал существование украинской государственности.

– СБУ задержала бывшего командира Сил спецопераций по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово". В СБУ считают, что Роман Червинский мог своими самовольными действиями мог спровоцировать удар.