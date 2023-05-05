СБУ задержала на востоке Украины двух агентов ФСБ, охотившихся на HIMARS: данные сливали в Москву. Фото
Служба безопасности Украины задержала на Донетчине двух агентов ФСБ, которые собирали разведданные о локациях украинских войск в Краматорском районе. Прежде всего они пытались выявить боевые позиции РСЗО HIMARS.
Об этом 5 мая сообщила пресс-служба СБУ. Правоохранители своевременно разоблачили, задокументировали преступления и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи, говорится в сообщении.
По данным следствия, агентами оказались двое жителей Донецкой и Харьковской областей, которых российская спецслужба дистанционно завербовала в начале масштабного вторжения.
С оккупантами они коммуницировали через своего родственника в Москве, находящегося "на связи" с кадровыми сотрудниками ФСБ.
В ходе обысков дома у задержанных обнаружены телефоны и другие вещественные доказательства.
Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас агенты ФСБ находятся под стражей. Расследование продолжается.
В СБУ отметили, что пятеро сообщников фигурантов были задержаны в ходе контрдиверсионных мер в декабре 2022 и в начале весны 2023 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Житель Бахмута, который корректировал артиллерийский огонь по позициям Сил обороны, получил 7 лет тюрьмы. Он был задержан еще в июне 2022 года, у него изъяли автомат Калашникова и телефон с доказательствами преступлений.
– СБУ на днях задержала корректировщика воздушных атак врага на Николаев, которым оказался студент одного из местных вузов. За каждую метку на электронной карте он получал по 2 тыс. грн.
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