СБУ задержала на востоке Украины двух агентов ФСБ, охотившихся на HIMARS: данные сливали в Москву. Фото

Служба безопасности Украины задержала на Донетчине двух агентов ФСБ, которые собирали разведданные о локациях украинских войск в Краматорском районе. Прежде всего они пытались выявить боевые позиции РСЗО HIMARS.

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Об этом 5 мая сообщила пресс-служба СБУ. Правоохранители своевременно разоблачили, задокументировали преступления и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи, говорится в сообщении.

По данным следствия, агентами оказались двое жителей Донецкой и Харьковской областей, которых российская спецслужба дистанционно завербовала в начале масштабного вторжения.

С оккупантами они коммуницировали через своего родственника в Москве, находящегося "на связи" с кадровыми сотрудниками ФСБ.

В ходе обысков дома у задержанных обнаружены телефоны и другие вещественные доказательства.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас агенты ФСБ находятся под стражей. Расследование продолжается.

В СБУ отметили, что пятеро сообщников фигурантов были задержаны в ходе контрдиверсионных мер в декабре 2022 и в начале весны 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Житель Бахмута, который корректировал артиллерийский огонь по позициям Сил обороны, получил 7 лет тюрьмы. Он был задержан еще в июне 2022 года, у него изъяли автомат Калашникова и телефон с доказательствами преступлений.

– СБУ на днях задержала корректировщика воздушных атак врага на Николаев, которым оказался студент одного из местных вузов. За каждую метку на электронной карте он получал по 2 тыс. грн.