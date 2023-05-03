СБУ задержала корректировщика российских атак на Николаев: за "метки" получал по 2 тыс. грн. Фото
Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика воздушных атак врага на Николаев, который "сливал" оккупантам места базирования Сил обороны в городе. Им оказался студент одного из местных вузов.
Он также передавал агрессору координаты объектов социальной инфраструктуры, в том числе учебных заведений и больниц, а за каждую метку на электронной карте получал по 2 тыс. грн. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
По данным следствия, разведданные от студента требовались врагу для подготовки массированных воздушных атак на Николаев.
Российская спецслужба дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству в марте 2023 года.
В поле зрения захватчиков он попал из-за пророссийских комментариев в Telegram-каналах.
Связь с кураторами предатель поддерживал через анонимный чат в мессенджере.
Во время обыска дома у фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Суд поместил злоумышленника под стражу.
Студенту теперь грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– СБУ предотвратила нелегальный вывоз в Иран авиационных двигателей. Дельцы из Днепра планировали продать технику за 400 тыс. долларов.
– Служба безопасности разоблачила главу суда Полтавы, которая сотрудничала с ФСБ и сливала данные о защитниках Мариуполя.
– На Донетчине СБУ разоблачили информатора оккупантов. Безработный житель Славянска корректировал удары по родному городу.
– СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича. Вячеслав Заневский помогал оккупантам подавлять украинское сопротивление.
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