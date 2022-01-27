СБУ задержала на Донбассе разведчика "ЛНР": сбежал от издевательств российских кураторов. Видео
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Донбассе разведчика незаконного вооруженного формирования "Луганская народная республика". Террорист сбежал из ОРДЛО из-за издевательств оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в четверг, 27 января. В учреждении также опубликовали видеозапись, сделанную во время допроса "разведчика" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как отмечается в сообщении, его задержали украинские контрразведчики и военнослужащие Вооруженных сил на линии разграничения. С собой у боевика был разобранный автомат Калашникова.
Он сообщил, что в 2019 году добровольно присоединился к рядам террористов и проходил службу в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР". Там он получил "должность" разведчика. Задержанный также рассказал, что 21 января 2022 года решил убежать, потому что якобы "не мог больше терпеть постоянные издевательства командования и старших офицеров" "республики".
По его словам, издевательства якобы были в том числе и со стороны "кураторов из Российской Федерации на оккупированных территориях". Кроме того, террорист рассказал, что на территории Донецкой области, контролируемой правительством Украины, проживает его семья – мать и сестры.
Злоумышленник в настоящее время находится под стражей. Продолжается досудебное расследование. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений по:
ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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