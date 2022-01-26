СБУ выявила новые факты поставки российского оружия на Донбасс: из-за его применения погибли мирные жители. Фото

Следователи Службы безопасности Украины установили новые факты снабжения боевикам "Л/ДНР" оружия и боеприпасов с территории Российской Федерации. Они изъяли ряд таких военных средств поражения.

Как сообщила пресс-служба СБУ, среди них были реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года. По данным следствия, из-за применения боевиками запрещенного оружия в прошлом году в Луганской области погиб мирный житель, который взорвался на противопехотной осколочной мине ПОМ-2 на собственном дворе.

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Кроме того, в СБУ сообщили о фактах применения современного российского вооружения против украинских войск на Донбассе. В частности, был идентифицирован ручной многоразовый гранатомет РПГ-32 "Баркас".

Также, по данным следствия, реактивную гранату "Занос" производства РФ, элементы которой были обнаружены в Луганской области, боевики применяли при обстрелах позиций ВСУ вблизи Попасной.

Изъятые образцы вооружения следствие внесло в уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ. Расследование и разоблачение новых фактов противоправной деятельности продолжается. Также решается вопрос о передаче собранных доказательств в международные судебные инстанции с целью привлечь виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним: ранее СБУ разоблачила членов "Луганского округа донских казаков", участвовавших в боевых действиях против сил АТО в районах Луганска и Дебальцево. Установлены лица 13 главарей и активных участников группировки.

С началом военной агрессии РФ злоумышленники активно участвовали в боях, а также сопровождали российские "гуманитарные" грузы для боевиков, патрулировали населенные пункты и охраняли незаконные блокпосты в ОРДЛО.

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