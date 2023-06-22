СБУ задержала информатора ГРУ, который наводил ракеты на заводы Николаева и охотился на Bradley. Фото

Сотрудники Службы государственной безопасности провели задержание очередного коллаборанта в Николаеве. За материальное вознаграждение он сдавал российским спецслужбам позиции инфраструктурных объектов, в том числе, по его наводке был обстрелян судостроительный завод.

Видео дня

Тогда в результате вражеской атаки были ранены шесть мирных жителей и повреждены их дома. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведчики СБУ задержали приспешника российских спецслужб во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны на территории города. Все это он делал ради материальной выгоды", – указали в сообщении.

По данным следствия, фигурантом оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года. В поле зрения захватчиков он оказался, как активный пользователь Telegram-каналов, где оставлял комментарии в поддержку российских военных преступлений и всячески ратовал за фейковые новости.

"Уже во время сотрудничества со спецслужбами врага подозреваемый использовал знания своих знакомых, не подозревавших о намерениях коллаборанта, а также самостоятельно выходил на места фиксации и делал снимки. При обысках по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию", – рассказали правоохранители.

Теперь задержанному грозит до 12-ти лет тюремного заключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что силовики задержали "спящего" агента ФСБ, который планировал дальнейшие нападения России на электроподстанции в пяти областях Украины. Агент собирал информацию о расположении крупнейших электроподстанций в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Также под Херсоном были разоблачены два сотрудника мебельного предприятия, которые сотрудничали с Россией. Они попытались избежать ответственности за свои действия. Один из них принял решение "укрыться" от преследования со стороны СБУ и даже примкнул к Национальной гвардии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!