СБУ задержала российского 'крота' в рядах ВСУ, который хотел слить направления украинского контрнаступления. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ в рядах украинской армии, который планировал "слить" врагу информацию о направлениях контрнаступления ВСУ. Им оказался житель временно оккупированного Энергодара.

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Об этом 14 июня сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, агент был разоблачен в результате многоэтапной спецоперации на Днепропетровщине, проведенной военной контрразведкой СБУ при содействии руководства ВСУ.

По данным следствия, злоумышленник еще до начала полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных сил, проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки (ГРУ) РФ.

Предатель по указанию врага собирал данные о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте. В начале своей разведывательно-подрывной деятельности он поддерживал коммуникацию с оккупантами через свою мать, которая осталась в Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ.

Впоследствии предателя вывели на прямую "связь" с российской военной разведкой. Для коммуникации использовали Telegram.

В преддверии контрнаступления ВСУ агент ГРУ РФ получил "срочную" задачу – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов.

Также он должен был передать агрессору маршруты перевозки западного вооружения и военной техники на передовую.

Фигурант также пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях ВСУ.

К счастью, СБУ своевременно разоблачила и задержала предателя во время выполнения им задачи.

Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), за что грозит пожизненное заключение.

Сейчас злоумышленник находится под стражей, расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ сообщила о подозрении российскому топ-пропагандисту Александру Дугину, который призывал к уничтожению украинцев и дочь которого подорвали в Подмосковье.

– Также был разоблачен агент ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению. Ему грозит пожизненное заключение.

– Агент РФ, который шпионил за позициями ПВО и блокпостами на Черкасщине, получил 15 лет тюрьмы. Предателем оказался сотрудник местной больницы.