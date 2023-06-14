СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который хотел слить направления украинского контрнаступления. Фото
Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ в рядах украинской армии, который планировал "слить" врагу информацию о направлениях контрнаступления ВСУ. Им оказался житель временно оккупированного Энергодара.
Об этом 14 июня сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, агент был разоблачен в результате многоэтапной спецоперации на Днепропетровщине, проведенной военной контрразведкой СБУ при содействии руководства ВСУ.
По данным следствия, злоумышленник еще до начала полномасштабного вторжения вступил в ряды Вооруженных сил, проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.
В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки (ГРУ) РФ.
Предатель по указанию врага собирал данные о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте. В начале своей разведывательно-подрывной деятельности он поддерживал коммуникацию с оккупантами через свою мать, которая осталась в Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ.
Впоследствии предателя вывели на прямую "связь" с российской военной разведкой. Для коммуникации использовали Telegram.
В преддверии контрнаступления ВСУ агент ГРУ РФ получил "срочную" задачу – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов.
Также он должен был передать агрессору маршруты перевозки западного вооружения и военной техники на передовую.
Фигурант также пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях ВСУ.
К счастью, СБУ своевременно разоблачила и задержала предателя во время выполнения им задачи.
Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111), за что грозит пожизненное заключение.
Сейчас злоумышленник находится под стражей, расследование продолжается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– СБУ сообщила о подозрении российскому топ-пропагандисту Александру Дугину, который призывал к уничтожению украинцев и дочь которого подорвали в Подмосковье.
– Также был разоблачен агент ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению. Ему грозит пожизненное заключение.
– Агент РФ, который шпионил за позициями ПВО и блокпостами на Черкасщине, получил 15 лет тюрьмы. Предателем оказался сотрудник местной больницы.
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