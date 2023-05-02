Пойдут на нужды украинской обороны: СБУ предотвратила нелегальный вывоз в Иран авиационных двигателей. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила попытку вывезти за пределы страны авиационные комплектующие, находящиеся на государственном экспортном контроле. В Днепре разоблачили двух предпринимателей, которые пытались нелегально переправить в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 к военно-транспортным самолетам АН-74 для продажи.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Установлено, что дельцы планировали продать иностранцам украинские авиационные двигатели за 400 тыс. долларов.

Чтобы замаскировать "товар", злоумышленники пытались вывезти двигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов и внесли недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

Сотрудникам СБУ удалось своевременно разоблачить сделку.

"По данным следствия, организаторами "схемы" являются два владельца днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки", – говорится в сообщении.

Злоумышленники украли двигатели во время ликвидации одного из госпредприятий. Они планировали сделать ремонт оборудования и хранили их в ангаре на территории предприятия, где их и обнаружили правоохранители.

В настоящее время двигатели изъяты для проведения экспертиз.

По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Фигурантам грозит до трех лет заключения.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.

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