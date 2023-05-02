СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю охраны Януковича, который способствовал расправам над украинскими патриотами

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны беглого президента Виктора Януковича. После захвата Херсона и части Николаевщины Вячеслав Заневский помогал захватчикам в подавлении украинского сопротивления, а сейчас прячется от правосудия на территории РФ.

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Об этом 2 мая сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, в июле 2022 года сын Заневского, входивший в состав оккупационных группировок России на временно захваченной части юга Украины, обратился к своему отцу с просьбой посодействовать карательным органам страны-агрессора в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов Вооруженных сил Украины.

Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – "руководителями" оккупационных "МВС" и "госслужбы безопасности" на временно оккупированной Херсонщине.

В дальнейшем они передавали оккупантам личные данные местных жителей и способствовали похищению людей.

Также Заневский консультировал воинские подразделения РФ по тактике ведения боев против Сил обороны Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили предателю о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины "Пособничество государству-агрессору".

Продолжаются комплексные меры по привлечению Заневского к ответственности, расследование велось при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора, сообщили в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине разоблачили прокси-центр, который могли использовать спецслужбы РФ для кибератак и распространения пропаганды. Работу этого центра организовали жители Полтавской и Харьковской областей.

– СБУ задержала сотрудника одного из крупных предприятий по производству химических продуктов в Одесской области, который добровольно сотрудничал с оккупантами. Он передавал им локации Сил обороны и промышленных объектов.