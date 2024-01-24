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СБУ задержала коллаборанта, организовавшего трансляцию РосТВ во время оккупации Харьковщины. Фото

Анна Павлова
Расследования
2 минуты
1,2 т.
СБУ задержала коллаборанта, организовавшего трансляцию РосТВ во время оккупации Харьковщины. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, сотрудничавшего с захватчиками во время оккупации части Харьковской области. Им оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, проживавший в поселке Большой Бурлук Купянского района.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram. Фигурант незаконно использовал частоты цифрового эфирного телевидения Украины.

За эту "услугу" оккупанты устроили своего приспешника в оккупационную администрацию РФ, где ему выплачивали "зарплату" российскими рублями.

СБУ задержала коллаборанта, организовавшего трансляцию РосТВ во время оккупации Харьковщины. Фото
СБУ задержала коллаборанта, организовавшего трансляцию РосТВ во время оккупации Харьковщины. Фото

Кроме того, в июне 2022 года злоумышленник дал интервью пропагандистке кремлевского "Первого канала" Марьяне Наумовой, в котором восхвалял оккупационный режим и выразил надежду на открытие в Харьковской области "российских магазинов с российскими ценами". Также он снялся в постановочном сюжете российского ТВ о якобы предоставлении местным жителям "гуманитарной помощи" из России.

После освобождения региона коллаборант пытался "пересидеть" в собственной квартире, подрабатывая ремонтом бытовой техники, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила предательницу, призвавшую украинцев "голосовать за присоединение" Херсонщины к России во время оккупации правобережной части области. Коллаборанткой оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района.

Кроме того, в Донецкой области контрразведка Службы безопасности задержала предательницу, которая сливала российским террористам места базирования бронетехники украинских военных. Женщина пыталась разведать информацию о позициях ВСУ под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала информатора спецслужб РФ, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности, наводила вражеские ракеты на госпитале Вооруженных сил.

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