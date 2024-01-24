СБУ задержала коллаборанта, организовавшего трансляцию РосТВ во время оккупации Харьковщины. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила коллаборанта, сотрудничавшего с захватчиками во время оккупации части Харьковской области. Им оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, проживавший в поселке Большой Бурлук Купянского района.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram. Фигурант незаконно использовал частоты цифрового эфирного телевидения Украины.

За эту "услугу" оккупанты устроили своего приспешника в оккупационную администрацию РФ, где ему выплачивали "зарплату" российскими рублями.

Кроме того, в июне 2022 года злоумышленник дал интервью пропагандистке кремлевского "Первого канала" Марьяне Наумовой, в котором восхвалял оккупационный режим и выразил надежду на открытие в Харьковской области "российских магазинов с российскими ценами". Также он снялся в постановочном сюжете российского ТВ о якобы предоставлении местным жителям "гуманитарной помощи" из России.

После освобождения региона коллаборант пытался "пересидеть" в собственной квартире, подрабатывая ремонтом бытовой техники, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️ ⁠ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила предательницу, призвавшую украинцев "голосовать за присоединение" Херсонщины к России во время оккупации правобережной части области. Коллаборанткой оказалась жительница села Дудчаны Бериславского района.

Кроме того, в Донецкой области контрразведка Службы безопасности задержала предательницу, которая сливала российским террористам места базирования бронетехники украинских военных. Женщина пыталась разведать информацию о позициях ВСУ под Бахмутом.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала информатора спецслужб РФ, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности, наводила вражеские ракеты на госпитале Вооруженных сил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!