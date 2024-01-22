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СБУ задержала российского информатора, который наводил ракеты на госпитали ВСУ в Николаеве. Фото

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
1,3 т.
СБУ задержала российского информатора, который наводил ракеты на госпитали ВСУ в Николаеве. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности наводил вражеские ракеты на госпитали Вооруженных сил. Предателем оказался работник местного коммунального предприятия, ему грозит 12 лет тюрьмы.

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Об этом 22 января сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, прежде всего врага интересовали локации военных госпиталей и других медучреждений, где проходили лечение и реабилитацию воины Сил обороны.

Также предатель пытался выявить места базирования боевых подразделений ВСУ и выяснить данные об имеющихся вооружениях.

СБУ задержала российского информатора, который наводил ракеты на госпитали ВСУ в Николаеве. Фото

Кроме того, он "рисовал" для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться украинская военная техника.

Враг рассчитывал получить разведданные от своего информатора для подготовки ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре Николаева. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали у него дома.

В СБУ отметили, что благодаря оперативному реагированию были сорваны планы противника по серии воздушных атак на объекты Сил обороны.

СБУ задержала российского информатора, который наводил ракеты на госпитали ВСУ в Николаеве. Фото

Оккупанты обратили внимание на мужчину из-за его пророссийских взглядов, которые он высказывал в соцсетях. На него дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил сотрудничество в войне против Украины.

Предатель объезжал город на собственном авто и скрыто фиксировал нужные ему локации, которые обозначал на электронных картах и отправлял куратору в анонимном чате.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения) ему грозит 12 лет тюрьмы. Злоумышленник в настоящее время находится под стражей, сообщили в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила в Николаеве фрилансера, которая сочиняла антиукраинские фейки для пророссийских Telegram-каналов. Женщина по заказу оккупантов восхваляла политику Кремля, героизировала захватчиков и дискредитировала командование Сил обороны Украины.

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