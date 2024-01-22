СБУ задержала российского информатора, который наводил ракеты на госпитали ВСУ в Николаеве. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора спецслужб РФ, который собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве, в частности наводил вражеские ракеты на госпитали Вооруженных сил. Предателем оказался работник местного коммунального предприятия, ему грозит 12 лет тюрьмы.

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Об этом 22 января сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, прежде всего врага интересовали локации военных госпиталей и других медучреждений, где проходили лечение и реабилитацию воины Сил обороны.

Также предатель пытался выявить места базирования боевых подразделений ВСУ и выяснить данные об имеющихся вооружениях.

Кроме того, он "рисовал" для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться украинская военная техника.

Враг рассчитывал получить разведданные от своего информатора для подготовки ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре Николаева. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали у него дома.

В СБУ отметили, что благодаря оперативному реагированию были сорваны планы противника по серии воздушных атак на объекты Сил обороны.

Оккупанты обратили внимание на мужчину из-за его пророссийских взглядов, которые он высказывал в соцсетях. На него дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил сотрудничество в войне против Украины.

Предатель объезжал город на собственном авто и скрыто фиксировал нужные ему локации, которые обозначал на электронных картах и отправлял куратору в анонимном чате.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения) ему грозит 12 лет тюрьмы. Злоумышленник в настоящее время находится под стражей, сообщили в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила в Николаеве фрилансера, которая сочиняла антиукраинские фейки для пророссийских Telegram-каналов. Женщина по заказу оккупантов восхваляла политику Кремля, героизировала захватчиков и дискредитировала командование Сил обороны Украины.

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