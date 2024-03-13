СБУ задержала депутатку Херсонского облсовета, которая помогала оккупантам открывать военные госпитали РФ в захваченных больницах. Фото

Действующая депутат Херсонского областного совета во время оккупации облцентра сотрудничала с российским агрессором. Она работала в "администрации" захватчиков и организовывала переоборудование местных больниц под военные госпитали для врага.

Женщину разоблачили, задержали и объявили о подозрении. Суд поместил ее под стражу. Об этом 13 марта сообщила Служба безопасности Украины на официальном сайте.

Чиновница-коллаборантка после того, как ВС РФ захватили Херсон, поддержала россиян и предложила им свою помощь в войне против Украины.

При личной протекцией гауляйтера Владимира Сальдо предательницу назначили главой "управления здравоохранения" в составе т.н. администрации оккупантов.

Украинка занималась обустройством госпиталей для раненых российских военнослужащих, поставками медпрепаратов для ВС РФ и оккупационных органов страны-агрессора.

Для конспирации коллаборантка выбрала себе псевдоним, который использовала во время "оформления" в псевдоучреждение.

После освобождения Херсона женщина осталась в городе, надеясь избежать правосудия и позиционируя себя "вне политики".

Через некоторое время злоумышленница планировала сбежать во временно оккупированный Крым под вымышленным именем. Однако СБУ своевременно задержала предательницу.

Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории).

Женщине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины поймали бывшую учительницу с Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее наводке оккупанты похитили и пытали нескольких партизан.

– Также задержана сотрудница одного из технических вузов Харькова. Она собирала и передавала врагу разведданные об обороне города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!