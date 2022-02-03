СБУ задержала боевика, который обстреливал позиции ВСУ в Донецкой области: появились подробности. Фото

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Луганской области бывшего боевика. В составе террористический формирований он обстреливал позиции сил антитеррористической операции из гранатомета АГС-17.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. Отмечается, что задержанный проходил боевую подготовку под руководством инструкторов из России на полигоне Лутугино, временно неподконтрольного Украине города.

Следствие установило, что злоумышленник – ранее судимый житель Лисичанска. Добровольно присоединился к террористической группировке в 2015 году, где получил оружие и форму российского образца.

Видео дня

После прохождения "курса подготовки", задержанный был назначен гранатометчиком одного из формирований боевиков в ОРДЛО. Подразделение, к которому он принадлежал, участвовало в боях против украинских войск в районе Станицы Луганской.

Следователи сообщили, что главари боевиков издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, в результате чего задержанный сбежал из рядов террористов и скрывался.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 УКУ – участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время проверяется информация о причастности злоумышленника к другим преступлениям.

Напомним, ранее в СБУ также сообщили о задержании участника террористической организации "ЛНР". Он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира".

К террористам мужчина присоединился в 2016 году после отбывания наказания. Отмечается, что был стрелком, снайпером и гранатометчиком в группировке имени Платова. У боевика было прозвище "Малек".

Как сообщал OBOZREVATEL: