'Навоевался, хочу увидеть своих детей': СБУ задержала боевика 'ЛНР', который сбежал от террористов. Фото и видео

В Луганской области задержали участника террористической организации "ЛНР". Он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира".

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Мужчина сдался в районе поселка Катериновка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

К террористам мужчина присоединился в 2016 году после отбывания наказания. Отмечается, что был стрелком, снайпером и гранатометчиком в группировке имени Платова. У боевика была кличка "Малек".

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Он принимал участие в боях против украинских военных, в частности, вел огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого.

Террористы наградили его нагрудным знаком незаконного вооруженного формирования "Гвардия" и знаком "Солдат Славы".

Мужчина сказал, что устал от войны и хочет увидеть свою жену и детей.

Следователи уже сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса. Боевику, без учета добровольной явки, грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре украинским военным сдался другой боевик "ЛНР". 23-летний парень пожаловался, что террористы над ним издевались и унижали.

За несколько дне до этого сдался другой боевик, который был членом формирования "ДНР".