СБУ задержала агентов ФСБ, охотившихся на здания ТЦК и нефтебазы на Кировоградщине. Фото

В Кировоградской области поймали двух агентов ФСБ РФ. Они корректировали воздушные удары России по городу Кропивницкий и готовили серию диверсий.

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Служба безопасности Украины 6 сентября сообщила, что фигуранты работали в паре как агентурная группа. Один из них – выходец из левобережной Херсонщины, который приехал в Кропивницкий как переселенец. Другой – местный житель, завербованный россиянами через Telegram-канал по поиску "легкого заработка".

Преступники "охотились" за пунктами базирования Сил обороны, наблюдали за служебными помещениями ТЦК и СП. Также пытались установить локации нефтебаз, энергогенерирующих предприятий и мостов, которые используются для переправки военной техники Сил обороны Украины на передовую.

С российским куратором злоумышленники общались через мессенджер.

В качестве тестового задания ФСБ фигуранты совершили диверсию – подожгли релейный шкаф на магистральной линии железнодорожного сообщения.

Контрразведка СБУ задержала двух подозреваемых с поличным, когда они снимали возгорание железнодорожного оборудования на камеру телефона.

Официальное подозрение объявлено по двум статьям УК:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Суд поместил агентов Российской Федерации под стражу. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее правоохранители ликвидировали две ботофермы, которые по заданию страны-террориста проводили информационные диверсии против Украины. Злоумышленники работали на спецслужбы РФ в Полтавской и Закарпатской областях. Организаторами оказались местные специалисты в сфере IT.

– В Киеве поймали женщину, которая, по версии следствия, была агентом российской спецслужбы и организовывала поджоги военных автомобилей.

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