Поджег оборудование "Укрзалізниці", чтобы навредить логистике Сил обороны: в Киеве задержали диверсанта РФ. Фото

Сотрудники СБУ задержали российского диверсанта, поджегшего в Киеве релейный шкаф "Укрзалізниці". Злоумышленник снял свои действия на камеру телефона, чтобы потом "отчитаться" спецслужбе страны-агрессора.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и на Киевщине и столичной полиции. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали диверсанта, который по заданию разведки России готовил серию поджогов на стратегических объектах "Укрзалізниці" в Киеве. Основными целями неприятеля были релейные шкафы вдоль магистральных железнодорожных линий на территории столицы. Для совершения диверсий оккупанты привлекли местного жителя, который искал быстрого заработка в Telegram-каналах, и таким образом попал "вниманию" агрессора", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, чтобы выполнить враждебную задачу, злоумышленник сначала согласовал цель на поджог с куратором. Затем вылил на технологическое оборудование "Укрзалізниці" легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее. Диверсант снял возгорание шкафа на камеру телефона, чтобы отчитаться спецслужбе страны-агрессора.

"Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеского диверсанта и задержали его по горячим следам в результате спецоперации в Киеве. По имеющимся данным, злоумышленник должен был подготовить еще несколько поджогов на ключевых объектах "Укрзалізниці". Таким образом, враг надеялся повредить логистике Сил обороны", – подчеркнули в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по факту диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора российской ФСБ. Она координировала вражеские артиллерийские обстрелы по Очакову и его морской акватории.

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