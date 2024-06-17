СБУ заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и выезда за границу: один из организаторов уже привлекался к ответственности

Служба безопасности Украины заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В разных регионах Украины были задержаны организаторы этой незаконной деятельности.

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Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ. Организаторы схем за деньги помогали уклонистам избегать призыва через поддельные документы или помогали пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" достигала 15 тыс. евро, в зависимости от срочности и способа избегания мобилизации.

Так, на Буковине был задержан рецидивист из Черновицкого района, который уже находится под следствием за организацию канала нелегальной миграции.

Тогда во время расследования суд установил для него меру пресечения, которая не включала заключение под стражу. Используя эту возможность, обвиняемый продолжал размещать "рекламные" объявления в мессенджере, где предлагал помощь военнообязанным в бегстве в Евросоюз. После этого он встречался с клиентами, перевозил их на собственном автомобиле до границы и указывал лесные тропы в сторону соседней страны.

В Закарпатье полиция задержала местного жителя, который организовывал переправу военнообязанных в Евросоюз через пограничную реку. Для преодоления водного препятствия фигурант прокладывал маршруты через мели или мелководье для своих клиентов.

На другом берегу "новоприбывших" встречали другие участники незаконной схемы, помогавшие им легализироваться за границей.

В Харьковской области обнаружили местного злоумышленника, торговавшего поддельными удостоверениями о снятии с военного учета. Зафиксированы случаи, когда уклонисты пытались обмануть представителей ТЦК, предъявляя фальшивые документы, выданные ими.

Сейчас идет расследование всех обстоятельств этих преступлений с целью привлечения виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. К ее созданию причастна нардеп 8-го созыва от партии "Самопомощь" Ирина Сысоенко. Вместе с сообщниками она ежемесячно зарабатывала до 100 тысяч долларов на гражданах, желавших избежать мобилизации.