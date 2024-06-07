СБУ задержала в Киеве экс-нардепа от 'Самопомощи', которая с сообщниками 'зарабатывала' на уклонистах до 100 тыс. долларов в месяц. Фото

В Киеве сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. К ее созданию причастна нардеп 8-го созыва от партии "Самопомощь" Ирина Сысоенко.

Вместе с сообщниками она ежемесячно зарабатывала до 100 тысяч долларов на гражданах, желавших избежать мобилизации. О задержании бывшего депутата рассказали в СБУ.

"Служба безопасности ликвидировала еще одну масштабную схему уклонения от мобилизации. К сделке причастна бывший народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины. По данным следствия, должностное лицо организовало массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности вследствие профессионального заболевания", – говорится в сообщении, появившемся на ресурсах Службы.

Фамилии нардепа в СБУ не назвали. Исправить это взялся внештатный советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко, который был также народным депутатом 8-го созыва.

"По словам источников в правоохранительных органах, СБУ задержала народного депутата 8-го созыва Ирину Сысоенко, избранную по списку "Самопомощи", – написал Лещенко.

В Службе безопасности рассказали, что источником заработка для Сысоенко и других участников схемы стали потенциальные призывники, которые хотели использовать фейковые документы для снятия с воинского учета и последующего выезда за границу. Желающих оказалось немало, так что деньги текли рекой.

"По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутатом приносила "прибыль" почти в 100 тыс. американских долларов. Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков во Львовской области. Также к "схеме" были привлечены несколько должностных лиц медико-социальных экспертных комиссий западного региона", – отметили в СБУ.

За деньги организаторы схемы (деятельность которых в Службе квалифицировали как деятельность организованной преступной группировки) предлагали клиентам полный пакет поддельных документов для уклонения от мобилизации. Работали по четкому "алгоритму": сначала "клиента" фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем "диагностировали" у него профессиональное заболевание, а после назначали группу инвалидности.

"В результате комплексных мероприятий в Киеве на горячем задержаны организатор схемы и ее сообщник со Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс. долларов США. Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов", – отметили в СБУ.

Организатору группировки и ее четырем сообщникам сообщили о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения);

ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Расследование продолжается, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ирина Сысоенко – украинский политический и общественный деятель, народный депутат VIII созыва, заместитель Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения. Заслуженный юрист.

Прошла в ВРУ под № 25 списка партии "Объединение "Самопомощь".

Была инициатором 18 принятых в Совете законов и соавтором законов "Об автономизации медицинских учреждений", "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", "О применении трансплантации анатомических материалов человека".

С 2014 по 2019 год Сысоенко была руководителем подкомитета по контролю реализации медицинской реформы Комитета ВР по здравоохранению.

А с 2022-го, спустя несколько лет после завершения депутатской каденции, Сысоенко работала в должности руководителя "Центра медико-психологической реабилитации на Саксаганского" (в Киеве) Института медицины труда имени Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины. Также Ирина занимает должность заместителя директора Государственного научного института медицины труда и профессиональных заболеваний им. Ю. И. Кундиева.

Напомним, ранее в СБУ рассказали о задержании депутата с Хмельнитчины, работавшей на ФСБ. Изменница вместе со своими взрослыми сыном и дочерью собирала информацию о расположении личного состава, военной техники и складов вооружений ВСУ. Задержали их в момент, когда они следили за позициями сил ПВО в регионе.

Всем троим грозит пожизненное заключение.