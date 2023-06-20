СБУ сообщила о подозрении предателю, желавшему переманить военных пилотов на сторону РФ. Фото

Житель временно оккупированного Бердянска украинский военный пилот в отставке пытался "переманить" своих коллег на сторону РФ, а также собирал разведданные об аэродромах ВСУ и персональные данные летчиков. Предателя разоблачила Служба безопасности Украины, ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Об этом сообщили в Telegram Службы безопасности Украины. Отмечается, что еще в начале полномасштабного вторжения России подозреваемый дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ, с которым ранее учился в училище летчиков, и предложил свою помощь.

В рамках сотрудничества с оккупантами предатель собирал информацию о специалистах, имеющих практический опыт управления самолетами Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми- 24. Соответствующие сведения оккупанты планировали использовать для их вербовки.

По данным СБУ, фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на юге Украины. Спецслужбы проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности.

Напомним: контрразведка СБУ разоблачила работника одной из станций "Укрзализниці" в Днепропетровской области, который хотел подорвать железную дорогу для срыва контрнаступления наших защитников. Мужчина был завербован Главным управлением Генштаба РФ (известным как ГРУ) в начале этого года. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала на Сумщине российскую информаторшу. Жительница Глухова собирала для оккупантов данные о подразделениях Сил обороны, защищающих северные границы Украины;

– в Виннице СБУ поймала российского агента, занимавшегося подготовкой новой воздушной атаки оккупантов по городу. Предателем оказался 30-летний местный житель, поддерживавший вооруженную агрессию Кремля против нашей страны.

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